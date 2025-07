Paltrinieri argento nella 10 km in acque libere

Infinito Gregorio Paltrinieri: l'azzurro conquista l'argento nella 10 km in acque libere ai Mondiali di nuoto in corso a Singapore. Oro al tedesco Weelbrock, bronzo per l'australiano Lee. Per Paltrinieri, tra piscina e acque libere, è l’ottavo mondiale consecutivo in cui sale almeno una volta sul podio

Gregorio Paltrinieri sempre più nel mito: l'azzurro conquista un meraviglioso argento nella 10 km di nuoto in acque libere ai mondiali in corso a Singapore. L'olimpionico azzurro a Sentosa chiude al secondo posto in 1h59'59"2 alle spalle del tedesco Florian Wellbrock. Terzo l'australiano Kyle Lee. Per Greg è l'ottavo mondiale consecutivo a medaglia tra piscina e acque libere, escludendo i mondiali in vasca corta. Semplicemente nella storia. Per l'azzurro anche un infortunio a inizio gara: con la mano è andato a sbattere contro un altro nuotatore. A fine gara Paltrinieri aveva il ghiaccio per un dolore all'anulare in seguito all'impatto, nelle prossime ore verificherà l'entità dell'infortunio.