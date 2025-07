Dopo aver battuto la Cina nei playoff, le azzurre allenate da Carlo Silipo affrontano le ungheresi nei quarti di finale ai Mondiali di pallanuoto in corso a Singapore. Chi passa se la vedrà contro la vincente tra Spagna e Olanda. Italia-Ungheria è in diretta alle 13.10 su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e in streaming su NOW

