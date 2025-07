Ancora un'ottima prova degli azzurri e ancora un argento ai Mondiali di nuoto . Stavolta arriva dalla stafetta 4x1500 mista mista , ultima gara del programma del nuoto di fondo dei Campionati in corso a Singapore. Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri nelle acque della baia di Sentosa si sono classificati alle spalle della Germania guidata dallo strepitoso Florian Wellbrock che centra il quarto oro in altrettante gare nelle acque asiatiche.

Il quartetto italiano ha chiuso la prova in 1h09'15"4 , a 2"1 dai tedeschi, confermando un trend molto positivo: gli azzurri, infatti, dal 2017 sono andati sempre a podio nella specialità. L'Italia, infine, a Singapore vince il titolo per nazioni.

Il bottino dell'Italia con un Paltrinieri stoico e una splendida Taddeucci

È il 6° argento di squadra a Sentosa che certifica il valore dei nostri ragazzi guidati da uno stoico Gregorio Paltrinieri: per lui 3 argenti in una rassegna inevitabilmente condizionata dalla frattura a un dito della mano sinistra. È inoltre la 19^ medaglia mondiale in 8 edizioni per Greg. Mondiale da incorniciare anche per Ginevra Taddeucci, che a Singapore ha così ottenuto 4 argenti dopo quelli nella 10 e 5 chilometri e nella 3 chilometri knockout.