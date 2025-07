Tutte le medaglie azzurre ai Mondiali di nuoto

Al via dall'11 luglio col nuoto in acque libere, pallanuoto e artistico, i Mondiali a Singapore hanno registrato le prime 6 medaglie azzurre nel fondo grazie a Paltrinieri e Taddeucci: tre argenti per 'Greg' compreso l'ultimo nella staffetta mista con Guidi, Pozzobon e la straordinaria Ginevra (4° argento personale). Eccole tutte in ordine cronologico. I Mondiali di nuoto sono in diretta su Sky e in streaming su NOW

IL PROGRAMMA DEI MONDIALI DI NUOTO