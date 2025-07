Prima la paura, poi il sospiro di sollievo . Ci sarà Nicolò Martinenghi , campione olimpico nei 100 metri rana, nella finale ai Mondiali di nuoto a Singapore. Impegnato nella seconda semifinale, l'azzurro aveva chiuso al 2° posto alle spalle del cinese Qin (58.24) e davanti all'altro italiano Ludovico Viberti (58.89) prima di essere squalificato . Il motivo? Una sanzione dovuta a una presunta gambata a delfino , movimento irregolare che aveva portato all'immediato ricorso della Federnuoto . E dopo aver visionato le immagini, i giudici hanno revocato la squalificato riconoscendo l'errore . Un giallo sul quale ha provato a fare chiarezza anche il nostro inviato, Alessandro Acton, secondo il quale in sala Var avevano pensato erroneamente ci fosse stato un colpo di gambe a delfino. Ma si è trattato di un grave errore: non c'era stata nessuna irregolarità di Nicolò né gli estremi per una squalifica . Probabilmente, invece, il 'colpevole' apparteneva ad un'altra corsia come spiegato da Martinenghi nell'intervista dopo la gara.

Martinenghi: "È stata una cosa un po' strana"

Un episodio commentato proprio dall'azzurro ai microfoni di Sky Sport: "È stata una cosa un po' strana, mi hanno detto che dovevano squalificare un altro ragazzo ma hanno sbagliato corsia. Non so chi fosse. Poi, visto che ormai avevano sbagliato a comunicarla, non hanno squalificato nessuno di noi. Ho ancora una possibilità per dimostrare che ci sono e voglio provarci. Poco mi importa chi è stato... Viberti? È qua per ottenere qualcosa di grande ed è bello che il nuoto italiano sia qua a combatttere. Abbiamo molta voglia di dimostrare qualcosa".