Prosegue al meglio il percorso dell'Italnuoto a Mondiali all'Acquatic Centre di Singapore, giunti alla terza sessione di batterie. Simone Cerasuolo con il miglior tempo e Nicolò Martinenghi nei 50 rana, Alberto Razzetti e Federico Burdisso nei 200 farfalla passano infatti in semifinale. L'attesa era soprattutto per Tete, argento nei 100 ma reduce da un problema fisico che lo aveva fortemente condizionato: 9° crono per lui in 26"90, con un grande Simone Cerasuolo che stampa il primato personale (26"43), dimostrando una condizione fisica al top. Bene anche i due azzurri impegnati nei 200 farfalla: Alberto Razzetti, argento in carica, argento iridato in carica, nuota il quarto riscontro cronometrico in 1'54"54 a tre centesimi dal primato personale. Federico Burdisso, primatista italiano, è tredicesimo in 1'56"08. Eliminazioni nei 200 stile libero per la debuttante Bianca Nannucci e per Luca De Tullio negli 800 sl. Dalle 13 le finali in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix e in streaming su NOW. L'attesa è tutta per Carlos D'Ambrosio nei 200 stile libero, Simona Quadarella nei 1500, Thomas Ceccon nei 100 dorso e Anita Bottazzo nei 100 rana.