Pellacani-Pizzini in finale dai 3 metri sincro

Quarta giornata di tuffi ai Mondiali di Singapore e Italia ancora protagonista. Chiara Pellacani, bronzo dal metro individuale in avvio iridato, di cui è campionessa europea in carica, e l’esordiente Elisa Pizzini si sono qualificate per la finale del trampolino 3 metri sincro. Quinto punteggio per le azzurre, che hanno concluso le loro prove con 262.56 dopo una gara controllata ma in crescendo: quinte al terzo dei cinque salti che hanno scelto tutti carpiati (doppio e mezzo avanti con un avvitamento), quarte dopo il quarto con 204.96 (triplo e mezzo avanti) e di nuovo quinte nell’ultimo, il doppio e mezzo ritornato, che è stato valutato 57.50. Davanti a tutte ci sono le cinesi Chen Jia e Chen Yiwen con 310.68. La finale è in programma alle 9:30 del mattino, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e NOW. Niente da fare invece nella piattaforma sincro maschile per la coppia formata da Simone Conte e Riccardo Giovannini, che sono stati eliminati.