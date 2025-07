Italia, 1° oro in vasca: Cerasuolo vince i 50 rana

Simone Cerasuolo fenomenale nei 50 rana: il 22enne di Imola conquista la medaglia d'oro, la prima dell'Italia in vasca a Singapore e il primo oro azzurro di sempre nella specialità. "Sono diventato un'atleta solido" le parole di Cerasuolo dopo la gara. Il Mondiale di nuoto è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Un'altra impresa è servita. Dopo Pellacani/Santoro nei tuffi, l'altro successo storico di giornata ai Mondiali di nuoto di Singapore porta la firma di Simone Cerasuolo. Il 22enne di Imola, ha conquistato la medaglia d'oro nei 50 rana, il primo titolo iridato di sempre per l'Italia in questa specialità. Una gara fenomenale di Cerasuolo che ha confermato quanto di buono fatto vedere in semifinale. Per lui prova da 26''54, davanti al russo Kirill Prigoda (argento per 8 centesimi) e il cinese Qin Haiyang (lontano 13 centesimi).