Curtis show, Italia in finale nella 4×100 sl mista

Sara Curtis ha conquistato la semifinale dei 50 stile libero con il terzo posto e realizzato il nuovo record italiano in 24.41. Sesto posto e finale per l'Italia nella 4x100 stile libero mista, mentre sono in semifinale Bacico (nei 50 dorso), Pilato e Bottazzo (nei 50 rana donne). Dalle 13 le finali in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix e in streaming su NOW

Buon inizio per l'Italia nella penultima giornata di batterie a Singapore. Nei 50 stile libero femminile è infatti arrivato il record italiano di Sara Curtis. L'azzurra si è qualificata in semifinale conquistando il terzo tempo (24.41) e migliorando di due centesimi il suo primato italiano. Davanti a lei, l'australiana Harris (24.31) e l'olandese van Winkg (24.39). In semifinale dei 50 dorso c'è Christian Bacico, 15° con il tempo di 24.89 e dentro di un centesimo. Nelle batterie dei 50 rana donne, invece, settimo e ottavo posto per Anita Bottazzo (30.42) e Benedetta Pilato (30.46). Infine, l'Italia ha conquistato anche la finale nella 4x100 stile libero mista con il sesto tempo in 3:24.84. In vista della finale, in serata ci sarà anche l'inserimento nel quartetto di Curtis e D'Ambrosio.