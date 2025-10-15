Champions al via, Pro Recco e Brescia su Sky

Champions League al via, oggi Pro Recco e Brescia su Skypallanuoto
Scatta il torneo più appassionante della pallanuoto continentale con Pro Recco e Brescia che lanciano la sfida ai club top d’Europa. Si comincia oggi con le due italiane in vasca alle 20.30: la Pro Recco sarà ospite del VK Novi Beograd (Sky Sport Arena e NOW), mentre l’AN Brescia se la vedrà in casa del VPK Primorac Kotor (Sky Sport Mix e NOW)
Al via una nuova edizione dell’European Aquatics Champions League maschile di pallanuoto, con 16 tra i club più importanti d’Europa pronti a contendersi il titolo di campione continentale, che nella scorsa edizione è andato al Ferencvaros.
Due le società italiane pronte a lanciare la sfida ai top club europei: la Pro Recco e l’AN Brescia, I liguri sono inseriti nel girone “B”, i lombardi nel girone “C” della prima fase.
Esordio in trasferta per Pro Recco e Brescia
Si parte oggi, mercoledì 15 ottobre, con le due squadre italiane impegnate in trasferta: la Pro Recco sarà ospite del VK Novi Beograd (Sky Sport Arena e NOW, diretta alle 20.30), l’AN Brescia se la vedrà in casa del VPK Primorac Kotor (Sky Sport Mix e NOW, diretta alle 20.30). Con risultati, classifiche, notizie e highlights, la grande pallanuoto europea della Champions League è protagonista anche su skysport.it, sulla App Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.
La Champions League (1^ giornata) su Sky e NOW
Mercoledì 15 ottobre
- VK NOVI BEOGRAD-PRO RECCO, in diretta alle 20.30 su Sky Sport Arena e NOW (telecronaca di Ettore Miraglia e Leonardo Binchi)
- VPK PRIMORAC KOTOR-AN BRESCIA, in diretta alle 20.30 su Sky Sport Mix e NOW (telecronaca di Michele Iacobello e Sandro Campagna)