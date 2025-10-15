Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Champions League al via, oggi Pro Recco e Brescia su Sky

pallanuoto

Scatta il torneo più appassionante della pallanuoto continentale con Pro Recco e Brescia che lanciano la sfida ai club top d’Europa. Si comincia oggi con le due italiane in vasca alle 20.30: la Pro Recco sarà ospite del VK Novi Beograd (Sky Sport Arena e NOW), mentre l’AN Brescia se la vedrà in casa del VPK Primorac Kotor (Sky Sport Mix e NOW)

Al via una nuova edizione dell’European Aquatics Champions League maschile di pallanuoto, con 16 tra i club più importanti d’Europa pronti a contendersi il titolo di campione continentale, che nella scorsa edizione è andato al Ferencvaros.

Due le società italiane pronte a lanciare la sfida ai top club europei: la Pro Recco e l’AN Brescia, I liguri sono inseriti nel girone “B”, i lombardi nel girone “C” della prima fase.

Esordio in trasferta per Pro Recco e Brescia

Si parte oggi, mercoledì 15 ottobre, con le due squadre italiane impegnate in trasferta: la Pro Recco sarà ospite del VK Novi Beograd (Sky Sport Arena e NOW, diretta alle 20.30), l’AN Brescia se la vedrà in casa del VPK Primorac Kotor (Sky Sport Mix e NOW, diretta alle 20.30). Con risultati, classifiche, notizie e highlights, la grande pallanuoto europea della Champions League è protagonista anche su skysport.it, sulla App Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.

Leggi anche

La Pro Recco sta tornando a livelli altissimi

La Champions League (1^ giornata) su Sky e NOW

Mercoledì 15 ottobre

  • VK NOVI BEOGRAD-PRO RECCO, in diretta alle 20.30 su Sky Sport Arena e NOW (telecronaca di Ettore Miraglia e Leonardo Binchi)
  • VPK PRIMORAC KOTOR-AN BRESCIA, in diretta alle 20.30 su Sky Sport Mix e NOW (telecronaca di Michele Iacobello e Sandro Campagna)

Altri Sport: Altre Notizie

Champions al via, Pro Recco e Brescia su Sky

pallanuoto

Scatta il torneo più appassionante della pallanuoto continentale con Pro Recco e Brescia che...

Furlani: "Record del mondo? Ci sto lavorando"

Atletica

Il campione del mondo di salto in lungo racconta sogni e obiettivi futuri intervenendo al...

Giacomo Tortu squalificato e inibito per 3 anni

Atletica

Il Tribunale federale della Fidal ha deciso di squalificare e inibire Giacomo Tortu (fratello di...

Pilato-Tarantino sospese 90 giorni: niente Europei

Nuoto

Dopo la vicenda relativa all'inchiesta sul furto all'aeroporto di Singapore, che aveva coinvolto...

Pallanuoto, Supercoppa e Champions League su Sky

casa dello sport

Nella Casa dello Sport al via la Supercoppa Europea 2025 e la Champions League 2025-26. La...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS