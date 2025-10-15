Champions al via, Pro Recco e Brescia su Sky

Scatta il torneo più appassionante della pallanuoto continentale con Pro Recco e Brescia che lanciano la sfida ai club top d’Europa. Si comincia oggi con le due italiane in vasca alle 20.30: la Pro Recco sarà ospite del VK Novi Beograd (Sky Sport Arena e NOW), mentre l’AN Brescia se la vedrà in casa del VPK Primorac Kotor (Sky Sport Mix e NOW)

Esordio in trasferta per Pro Recco e Brescia

Si parte oggi, mercoledì 15 ottobre, con le due squadre italiane impegnate in trasferta: la Pro Recco sarà ospite del VK Novi Beograd (Sky Sport Arena e NOW, diretta alle 20.30), l’AN Brescia se la vedrà in casa del VPK Primorac Kotor (Sky Sport Mix e NOW, diretta alle 20.30). Con risultati, classifiche, notizie e highlights, la grande pallanuoto europea della Champions League è protagonista anche su skysport.it, sulla App Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.