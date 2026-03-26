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il protagonista

Francesco Di Fulvio è pronto a riprendersi tutto

Daniele Barone

Daniele Barone

Finalmente sta bene, "veramente bene", come ci dice, ed è tornato grande protagonista con la Pro Recco, arrivata all'ottava vittoria su otto in questa stagione di Champions. Dopo la rottura con il Ct Campagna post Mondiale, ora non gli resta che un ultimo passo...

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