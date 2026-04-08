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Pallanuoto, Italia alle finali di World Cup 2026: battuta anche la Croazia

PALLANUOTO
Foto IG @federnuoto

Il Settebello stacca il pass per le Final Eight della World Cup grazie alla terza vittoria consecutiva ad Alessandropoli: dopo Spagna e Stati Uniti, l'Italia supera anche la Croazia 13-11 e chiude il girone B a punteggio pieno. "Abbiamo raggiunto con merito l'obiettivo. Dovremo continuare su questa linea", le parole del Ct Campagna. Le finali sono in programma a Sydney dal 22 al 26 luglio

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L'Italia strappa il pass per le Final Eight della World Cup. Il Settebello supera 13-11 la Croazia ad Alessandropoli, centra la terza vittoria nel girone B dopo i successi contro Spagna e Stati Uniti e chiude al primo posto il raggruppammento, conquistando la qualificazione per la fase finale di Sydney. Contro i vicecampioni olimpici arriva una prestazione solida, con gli azzurri sempre avanti nel punteggio e capaci di gestire i momenti chiave della gara. La partita si è decisa soprattutto nella seconda metà, quando il Settebello ha alzato il ritmo. A fare la differenza è Iocchi Gratta, che ha firmato una tripletta. Accanto a lui, contributo importante anche di Cassia e Cannella, mentre tra i pali Nicosia ha garantito sicurezza con interventi decisivi. 

Settebello qualificato: tornerà in acqua giovedì

Archiviata la qualificazione alle Final Eight di World Cup, il Settebello tornerà in acqua giovedì alle 18:45. Gli azzurri affronteranno la seconda classificata del Girone A nel nuovo Girone C, composto dalle prime due dei gironi A e B. Si tratta però di gare che servono per definire la griglia in vista della fase finale di Sydney: con il pass già in tasca, saranno test utili per mantenere ritmo e valutare soluzioni. Invece, le squadre classificate al terzo e quarto posto nei gironi iniziali confluiscono in un altro raggruppamento, dal quale emergerà un'ulteriore qualificata alle Final Eight. Gli ultimi due posti saranno assegnati dalla Seconda divisione in corso a Malta, mentre l'Australia è già ammessa di diritto come Paese ospitante.

Campagna: "Abbiamo giocato una bella pallanuoto"

Il Ct Alessandro Campagna ha commentato così la vittoria contro la Croazia: "Abbiamo giocato una bella pallanuoto e abbiamo raggiunto il nostro obiettivo che sono le finali di Sydney. Ora vedremo nel nuovo girone altre partite performanti e dovremo continuare su questa linea".

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