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l'intervista

Butini e l’euro-Italia del nuoto: "Sarebbe sciocco non portare Ceccon"

Riccardo Re

Riccardo Re
©Getty

Il direttore tecnico della Nazionale di nuoto parla a Sky Sport Insider dopo gli Assoluti di Riccione: un bilancio tra conferme e nuovi talenti, le scelte sui convocati e la gestione dei big. Obiettivo Europei di Parigi, con uno sguardo al ricambio generazionale e alla costruzione della squadra verso il ciclo olimpico

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