Un'altra amarissima Malta per la Pro Recco

I liguri cadono contro Barceloneta nell'ultimo atto della Champions League, ancora una volta sull'isola maltese, come nel 2024. Con un pizzico di rammarico ma anche con la consapevolezza di aver affrontato un avversario di grande livello. E ora testa ai playoff scudetto per chiudere al meglio la stagione
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