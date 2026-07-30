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l'intervista

Paltrinieri: "Amo ancora nuotare e gareggiare. Obiettivi? Lottare per una medaglia"

Riccardo Re

Riccardo Re

Dal suo primo Europeo sono trascorsi 12 anni, ma Gregorio Paltrinieri ha la stessa passione e voglia di vincere di sempre. Prima in vasca, ora nelle acque libere, il campione azzurro vuole sempre essere protagonista: la sua intervista a Sky Sport Insider

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