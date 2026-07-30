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il reportage

Nations Championship: i giorni a Wellington e l'aura degli All Blacks

Moreno Molla

Quarto appuntamento con il reportage di Sky Sport Insider per scoprire il Nations Championship, la nuova manifestazione per nazionali di rugby in cui gioca anche l'Italia. Dal Giappone gli Azzurri arrivano in Nuova Zelanda, accolti da freddo e pioggia. Dall'altra parte i leggendari All Blacks, capaci anche di "controllare anche il meteo"...

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