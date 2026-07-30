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Montevideo 1930

Celeste nostalgia: questione di Metodo. Così l'Uruguay vinse il primo Mondiale

Christian Giordano

Christian Giordano
©Getty

Il 30 luglio del 1930 a Montevideo si giocava la prima storica finale di un Mondiale: in campo l'Uruguay contro l'Argentina. A vincere sono proprio i padroni di casa, che si impongono per 4-2. Il racconto di quella partita e di come la Celeste vinse grazie al... Metodo

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