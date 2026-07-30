America's Cup, consegnata a Luna Rossa l'area per la base operativa a Bagnoli

Questa mattina, nei pressi dell'area di Deme/Invitalia di Bagnoli, in provincia di Napoli, è stata formalizzata la consegna dell'area che Luna Rossa utilizzerà come base per la prossima edizione dell'America's Cup (che si svolgerà proprio nelle acque partenopee dal 10 al 18 luglio), la numero 38 a livello assoluto e la settima in cui parteciperà l'equipaggio italiano. A firmare i documenti e visionare l'area assegnata a Luna Rossa c'era Giulio Giovanella, Logistics Director del team, accompagnato dai rappresentanti di ACE e Invitalia.

Giovanella ha dichiarato: "L’assegnazione ufficiale dell’area destinata alla nostra base a Bagnoli è un passaggio molto importante, perché apre una nuova fase della campagna verso la 38^ America’s Cup. Ora possiamo iniziare a lavorare concretamente alla nuova sede, in vista dell’avvio della costruzione, previsto per settembre. Siamo molto contenti e non vediamo l’ora di cominciare. La realizzazione delle basi accompagnerà la riqualificazione di un’area destinata a trasformarsi profondamente e a diventare un nuovo punto di riferimento per la città". Parole positive sono arrivate anche da Max Sirena, Ad di Luna Rossa, che ha commentato la consegna dell'area per la base del suo equipaggio con queste parole: "Poter disporre dell’area su cui sorgerà la nostra base a Bagnoli ci consente di entrare in una fase decisiva della nostra sfida alla Coppa America. A nome di tutto il team desidero ringraziare Sport e Salute e le autorità nazionali e locali che hanno reso possibile questo passaggio e che stanno lavorando senza sosta all’organizzazione della 38^ America’s Cup. Siamo certi che sarà un grande evento che porterà Napoli al centro della scena internazionale".