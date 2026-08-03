visto dal talent
La disarmante lucidità di Chiara Pellacani
Prima l'oro nel sincro misto con Santoro poi quello individuale nel trampolino 1mt, in una gara impeccabile che ha confermato il gap con tutte le altre
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