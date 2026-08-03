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il reportage

A Turf Moor il calcio resiste al tempo

Marina Presello

Costruito nel 1882, lo stadio del Burnley è uno degli ultimi luoghi in cui il calcio inglese conserva ancora la sua storia. E con il suo fascino ci ricorda che il football nasce prima di tutto come esperienza collettiva

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