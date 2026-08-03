Obert: "L'obiettivo è la salvezza, ma possiamo sognare l'Europa"

Personalità, coraggio e un gruppo sempre più unito. Sono queste le basi da cui il Cagliari vuole ripartire dopo il ritiro. Adam Obert racconta a Sky Sport Insider il lavoro svolto con Fabio Pisacane, l'inserimento dei nuovi e gli obiettivi della stagione, con la consapevolezza che il primo traguardo resta la salvezza ma con l'ambizione di poter sognare