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l'intervista

Obert: "L'obiettivo è la salvezza, ma possiamo sognare l'Europa"

Massimiliano Nebuloni

Massimiliano Nebuloni

Personalità, coraggio e un gruppo sempre più unito. Sono queste le basi da cui il Cagliari vuole ripartire dopo il ritiro. Adam Obert racconta a Sky Sport Insider il lavoro svolto con Fabio Pisacane, l'inserimento dei nuovi e gli obiettivi della stagione, con la consapevolezza che il primo traguardo resta la salvezza ma con l'ambizione di poter sognare

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