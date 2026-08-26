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l'intervista

Gastaldi: "Che emozioni a Parigi, ora sogno LA2028"

Lorenzo Alutto

Lorenzo Alutto
©Getty

La nuotatrice azzurra sa perfettamente il significato della parola ‘sacrificio’ ed è per questo che le sue medaglie a Parigi hanno un valore ancora più forte. Tra il suo legame con Sara Curtis e il sogno di Los Angeles, la 23enne piemontese si è raccontata a Sky Sport Insider

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