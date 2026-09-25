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visto dal talent

Yu Zidi e il talento da proteggere

Cristina Chiuso

©Getty

Yu Zidi ha 13 anni e nuota già ai livelli più alti del mondo. Ma il suo record asiatico nei 200 misti ha riaperto il dibattito sulla precocità nel nuoto. La domanda però non è soltanto se una ragazza così giovane debba gareggiare: è come costruire intorno al suo talento un sistema capace di proteggerla senza limitarla

 

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