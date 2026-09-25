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l'analisi

Ramos, il maratoneta. Ma i gol quando arrivano?

Manuele Baiocchini
©Getty

Solo una rete in sei partite stagionali, per un attaccante abituato a ben altre cifre in carriera. Una differenza dovuta soprattutto alle richieste tattiche di Ruben Amorim, che chiede al suo centravanti di legare il gioco e di pressare per primo gli avversari

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