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Le vecchie certezze di una LBA piena di… rivoluzioni

Giulia Cicchinè

Giulia Cicchinè
©Getty

Milano, come visto di recente in Supercoppa, sembra essere ancora la squadra da battere. Ma ci sono tante altre società pronte a fare bene: la Virtus dopo la rivoluzione estiva, la nuova 'era' Della Valle a Varese e Venezia reduce da due finali consecutive. Senza trascurare le due nuove società a Roma

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