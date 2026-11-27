Il mondo dello sport italiano piange la scomparsa a 64 anni di Laura De Renzis, storica allenatrice di nuoto sincronizzato. Alla guida delle Azzurre, dal 2000 al 2011, ha partecipato a tre edizioni dei Giochi Olimpici, cinque Mondiali e sette Europei. Concluso il ciclo tecnico, aveva collaborato nell'organizzazione degli European Aquatics e dal 2017 al 2021 era stata membro della commissione tecnica di World Aquatics. Lascia la figlia Alice e il marito Cesare Butini, direttore tecnico della Nazionale di nuoto

Un riferimento del nuoto italiano

Nelle vesti di tecnico di società, Laura aveva conquistato il primo titolo assoluto nel 1995 al quale ne erano seguiti altri 20 tra solo, duo e squadra. Come Ct delle Azzurre aveva partecipato a tre edizioni dei Giochi Olimpici, cinque Mondiali (con la prima storica medaglia iridata dell'Italia a Roma 2009, il bronzo di Beatrice Adelizzi nel solo libero) e sette Europei collezionando due argenti e tre bronzi a squadre, un argento nel solo, un argento e un bronzo nel duo, due argenti e un bronzo nel libero combinato. Come ricorda il Coni, sono tantissime le atlete che ha formato: Mara Brunetti, Letizia Nuzzo, Brunella Carrafelli, Lorena Zaffalon, Beatrice Spaziani, Costanza Fiorentini, Monica Cirulli, Elisa Plaisant, Margherita e Federica Andolfi, Chiara Azzali. Al termine del ciclo tecnico, De Renzis aveva collaborato all'organizzazione dei grandi eventi come European Aquatics (già LEN) fino al 2021 e assumendone la responsabilità per la Federazione Italiana Nuoto. Dal 2017 al 2021 era stata membro della commissione tecnica di World Aquatics, dove nel 2025 ne era diventata vice direttrice.