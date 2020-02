Scherma, il Grand Prix di fioretto è su Sky Sport

Da venerdì 7 a domenica 9 febbraio, il Grand Prix FIE - Trofeo "Inalpi" di fioretto maschile e femminile è a Torino, per l’unica tappa italiana (ed europea) del circuito mondiale di scherma.

Sarà questo il primo appuntamento del calendario internazionale Grand Prix 2020 di fioretto, che include anche Anaheim (USA) e Shanghai (CHI), al momento sospesa dalla FIE per via dell’allarme contagio Coronavirus, in attesa di nuova destinazione.

All’evento parteciperanno tutti i protagonisti e le protagoniste mondiali di questa disciplina, in cerca di punti importanti in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020, dove per la prima volta in assoluto, non ci sarà rotazione e saranno previste le gare in tutte e tre le armi della scherma (fioretto, spada e sciabola), maschili e femminili.

Il fioretto è l’unica arma in cui la Nazionale azzurra ha già conquistato la qualificazione aritmetica con entrambe le squadre, garantendo così all’Italia il diritto di schierare 3 fiorettisti e 3 fiorettiste nel tabellone olimpico.