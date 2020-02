Scherma, Gran Prix Fie Trofeo Inalpi: 14 italiane nel tabellone principale

Le Italiane nelle qualifiche

Tra le 161 fiorettiste in gara ieri, erano 21 le azzurre in pedana, tra queste hanno ottenuto la qualificazione Martina Batini, Martina Favaretto ed Erica Cipressa, Camilla Mancini, Martina Sinigalia, Valentina De Costanzo, Beatrice Monaco, Claudia Borella, Olga Rachele Calissi ed Elisabetta Bianchin; Carlotta Ferrari, Eleonora Berno, Vittoria Ciampalini, Eleonora Candeago, Lucia Tortelotti, Serena Rossini. Elisa Vardaro, Marta Cammilletti, Elena Tangherlini, Marta Ricci e Vittoria Candiani non hanno superato le eliminatorie.

Questi gli accoppiamenti per il primo turno delle azzurre nel tabellone principale di domenica (inizio gara ore 9.00)

Borella – Ueno (Jpn)

Batini – De Costanzo

Calissi – Korobeynikova (Rus)

Bianchin – Zagidullina (Rus)

Errigo – R. Azuma (Jpn)

Di Francisca – Chae (Kor)

Palumbo – Inostroza (Chi)

Cipressa – Pustilinik (Isr)

Sinigalia – Favaretto

Mancini – Dubrovich (Usa)

Monaco – Goldie (Can)

Volpi – Blow (Usa)

Oggi le qualifiche maschili: come seguirle su Sky



Oggi la giornata sarà dedicata alle fasi di qualificazione della gara maschile. Aggiornamenti costanti del GRAND PRIX FIE TROFEO INALPI potranno essere seguiti su Sky Sport 24, presente a Torino con Lia Capizzi, mentre le fasi finali delle gare femminili e maschili verranno trasmesse in diretta su SKY Sport Arena (204), a partire dalle ore 18 di domenica con il commento di Pietro Nicolodi e Sara Cometti.