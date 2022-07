Al termine della seconda giornata di gare, 4 dei 6 italiani che dovevano qualificarsi al main draw Campionati del Mondo di scherma in corso in Egitto hanno superato i turni preliminari. Dopo le ottime prestazioni di Pietro Torre e Michele Gallo nella sciabola, infatti, anche gli spadisti Gabriele Cimini Davide Di Veroli hanno raggiunto il tabellone principale dei primi 64 e saranno in gara martedì 19 insieme ai “top 16” Andrea Santarelli e Federico Vismara.

Di Veroli e Cimini nel tabellone principale

Percorso netto per il pisano Gabriele Cimini, già qualificato dopo la fase a gironi, grazie alle sei vittorie ottenute in altrettanti assalti. Il romano Davide Di Veroli invece, per via delle due sconfitte subite nel girone iniziale, ha dovuto affrontare e vincere due assalti di eliminazione diretta, battendo prima per 12-5 il romeno Oroian poi il kuwaitiano Alshatti per 15-11. Domani nella terza giornata dei preliminari ai Mondiali 2022 in pedana le ultime due azzurre a caccia della qualificazione, le due sciabolatrici Eloisa Passaro e Michela Battiston che proveranno a raggiungere le compagne già qualificate Rossella Gregorio e Martina Criscio, seguite dal Ct Nicola Zanotti.