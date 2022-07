Arianna Errigo conquista la medaglia d'argento nel fioretto dopo essere stata sconfitta 15-10 in finale dalla francese Thibus. Dopo il bronzo della Fiamingo nella spada per l'Italia è la seconda medaglia di questi Mondiali

Arianna Errigo ha conquistato la medaglia d'argento nel fioretto individuale femminile ai Mondiali di scherma a Il Cairo (è la seconda medaglia per l'Italia). L'azzurra è stata sconfitta in finale dalla francese Ysaora Thibus, col punteggio di 15-10. Per la monzese dei Carabinieri si tratta della nona medaglia iridata (oro 2013 e 2014, argento 2010, bronzi 2009, 2015, 2017, 2018 e 2019) e il secondo argento dopo quello del 2010.

L'azzurra ha affrontato una semifinale al cardiopalma contro la campionessa olimpica americana Lee Kiefer: in vantaggio 10-3 si è fatta riprendere e superare dalla statunitense fino al 13-14, ma non ha mollato ed è riuscita a mettere le due stoccate vincenti per approdare al match finale, in cui la francese Ysaora Thibus si è laureata campionessa mondiale per la prima volta in carriera, chiudendo 15-10.