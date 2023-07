Oro per Alice Volpi nel fioretto ai Mondiali di scherma di Milano: "E' stata una giornata difficile ma sono felicissima, non ho mai mollato e ho raggiunto questo sogno". Secondo posto per Arianna Errigo, commossa dopo l'argento: "Sono tanto felice, è stata una bellissima gara, me la sono goduta. Un risultato bello e inaspettato". Guarda i video

MONDIALI DI SCHERMA: LA GIORNATA