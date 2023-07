Ha vinto l'Europeo un mese fa a Plovdiv e per poco non gli riusciva il bis mondiale in casa, a Milano. Davide Di Veroli però non fa drammi, anzi esulta per il suo argento nonostante la sconfitta in finale contro l'ungherese Koch: "C’è parecchio rammarico, però sono veramente contento perchè ho dato tutto dal primo all’ultimo assalto. Peccato per l’oro, ma sono felice di questo argento arrivato in casa con un pubblico che mi ha dato una carica pazzesca”. Il romano classe 2001 è pronto a ripartire per l'impegno di venerdì 28 luglio, la gara a squadre: "Una prova fondamentale che ci potrebbe dare punti importanti per la qualificazione a Parigi 2024. La testa è già li e io voglio dare il miglior contributo possibile”.