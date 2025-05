Domenica fantastica per la scherma italiana: 5 medaglie vinte in 2 gare a Shangai. Oro per Martina Favaretto e Argento per Tommaso Marini. Bronzo per Arianna Errigo, Martina Batini e Giulio Lombardi

Quella del 18 maggio è una domenica da favola per la scherma italiana che ha conquistato 5 medaglie nel Grand Prix di Shangai, ultimo appuntamento della Coppa del Mondo prima degli Europei di Genova 2025 che si disputeranno dal 9 al 14 giugno. Il risultato più importante per l'Italia è stato l'oro di Martina Favaretto che in finale ha battuto Lee Kiefer con il punteggio di 15-11. Per lei questo è il terzo successo del 2025 e l'ottavo della sua carriera. Nella stessa gara ci sono state altre due medaglie: il bronzo di Arianna Errigo (62° podio in carriera tra Grand Prix e Coppa del Mondo) e di Martina Batini (17°medaglia in carriera). Nelle prime otto posizione sono arrivate cinque italiane. Nel maschile invece il migliore degli italiani è Tommaso Marini con la medaglia d'argento conquistata nel fioretto: dopo aver battuto in semifinale Cheung, è stato sconfitto in finale 15-12 dal cinese Choi che aveva conquistato l'accesso alla finale battendo l'italiano Giulio Lombardi (medaglia di bronzo).