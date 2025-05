Sinner-Alcaraz LIVE alle 17 su Sky Sport Uno

Dopo i trionfi di Paolini in singolare e in doppio (con Errani), a Roma è il momento della finale maschile: Jannik Sinner sfida Carlos Alcaraz. Il n. 1 al mondo può diventare il primo campione italiano al Foro Italico dal 1976. Il match sarà in diretta alle 17 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

PAOLINI/ERRANI TRIONFANO IN DOPPIO