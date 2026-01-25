Scherma, Coppa del Mondo: due bronzi azzurri nella sciabola

Nella notte italiana, Michela Battiston e Cosimo Bertini (al primo podio tra gli assoluti) hanno chiuso al terzo posto nelle rispettive gare a Salt Lake City, eliminati dai due vincitori finali, la francese Sarah Noutcha e il coreano Sanguk Oh. La Coppa del Mondo si concluderà lunedì con le competizioni a squadre

Doppio bronzo azzurro nella Coppa del Mondo di sciabola a Salt Lake City. Nella notte italiana, Michela Battiston e Cosimo Bertini hanno chiuso al terzo posto le rispettive prove. Per la 28enne friulana arriva un altro ottimo risultato dopo la vittoria nel Grand Prix di Orléans di dicembre, mentre il 20enne toscano (campione del mondo U20 in carica) conquista il primo podio tra i 'big' in carriera. Battiston si è arresa in semifinale alla francese Sarah Noutcha, poi vincitrice della gara, conquistando il secondo podio stagionale nel circuito di Coppa del Mondo e il quarto in carriera dopo aver eliminato la compagna azzurra Claudia Rotili negli ottavi di finale. Stessa sorte per Bertini, eliminato in semifinale dal coreano Sanguk Oh, che ha poi conquistato l'oro, dopo aver trovato sul suo percorso il connazionale Matteo Neri.