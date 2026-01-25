Offerte Sky
Scherma, Coppa del Mondo: due bronzi azzurri nella sciabola

Scherma
Foto: Bizzi/Federscherma

Nella notte italiana, Michela Battiston e Cosimo Bertini (al primo podio tra gli assoluti) hanno chiuso al terzo posto nelle rispettive gare a Salt Lake City, eliminati dai due vincitori finali, la francese Sarah Noutcha e il coreano Sanguk Oh. La Coppa del Mondo si concluderà lunedì con le competizioni a squadre

PER BATTISTON LA MEDAGLIA ARRIVA A UN MESE DALL'ORO DI ORLEANS

Doppio bronzo azzurro nella Coppa del Mondo di sciabola a Salt Lake City. Nella notte italiana, Michela Battiston e Cosimo Bertini hanno chiuso al terzo posto le rispettive prove. Per la 28enne friulana arriva un altro ottimo risultato dopo la vittoria nel Grand Prix di Orléans di dicembre, mentre il 20enne toscano (campione del mondo U20 in carica) conquista il primo podio tra i 'big' in carriera. Battiston si è arresa in semifinale alla francese Sarah Noutcha, poi vincitrice della gara, conquistando il secondo podio stagionale nel circuito di Coppa del Mondo e il quarto in carriera dopo aver eliminato la compagna azzurra Claudia Rotili negli ottavi di finale. Stessa sorte per Bertini, eliminato in semifinale dal coreano Sanguk Oh, che ha poi conquistato l'oro, dopo aver trovato sul suo percorso il connazionale Matteo Neri.

Lunedì tocca alle squadre

La Coppa del Mondo a Salt Lake City si concluderà lunedì con le competizioni a squadre, in programma alle ore 17 italiane. Nel maschile, il CT Andrea Terenzio schiererà Pietro Torre, Dario Cavaliere, Matteo Neri e Cosimo Bertini, mentre il CT femminile Andrea Aquili porterà in pedana Michela Battiston, Mariella Viale, Manuela Spica e Vittoria Mocci.

