Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Fioretto, doppio oro azzurro con Batini e Bianchi. Errigo completa la doppietta femminile

trofeo inalpi

Giornata di vittorie per l'Italia della scherma nel Grand Prix di fioretto a Torino: doppietta nella prova femminile con l'oro di Martina Batini e l'argento di Arianna Errigo, mentre Guillame Bianchi conquista l'oro nel maschile. I risultati e il percorso degli azzurri

E IN MATTINATA ALTRE AZZURRE HANNO FATTO LA STORIA IN CINA

L'Inalpi Arena si tinge di azzurro. Il Grand Prix di fioretto "Trofeo Inalpi" a Torino è stato un dominio dell'Italia: Martina Batini ha vinto l'oro nella gara femminile, con Arianna Errigo d'argento che ha completato la doppietta, mentre Guillame Bianchi ha conquistato l'oro nella prova maschile. Questi risultati arrivano al termine di una giornata storica per la scherma azzurra, in cui Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Rossella Fiamingo hanno completato un podio tutto italiano nella Coppa del Mondo a Wuxi. 

Batini d'oro, argento per Errigo

Martina Batini conquista la sua seconda vittoria stagionale in Coppa del Mondo dopo l'oro di Busan. La toscana ha superato ogni turno in modo schiacciante, battendo 15-8 la giapponese Azuma in semifinale. In finale ha trovato un'altra azzurra, Arianna Errigo, arrivata lì dopo una rimonta agli ottavi per 15-12 contro la giapponese Tsuji e una vittoria 15-14 all'ultima stoccata in semifinale contro la nipponica Kikuchi. La Batini si è messa al collo la medaglia d'oro vincendo 15-13, ma il pubblico di casa ha dedicato un'ovazione a entrambe: per la Errigo è il decimo arrivo a medaglia su queste pedane.

Oro anche nel maschile con Bianchi

Guillame Bianchi si è dovuto sudare l'oro dell'Inalpi Arena, vincendo 15-14 contro il giapponese Kawamura prima e il francese Anane poi. Dopo due vittorie all'ultima stoccata, ecco la rimonta nel quarto di finale contro il russo Boradachev, terminato 15-12. Stesso punteggio con cui ha conquistato il pass per la finale, imponendosi contro il ceco Choupenitch, prima di cogliere il suo primo oro contro lo statunitense Itkin per 15-11.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Altri Sport: Altre Notizie

Coppa del mondo, podio tutto azzurro nella Spada

Scherma

Storica tripletta della Spada femminile in Coppa del Mondo: Giulia Rizzi vince a Wuxi in Cina...

Battocletti eguaglia record italiano 1500 indoor

Atletica

Al meeting di Madrid, quarta tappa Gold del World Indoor Tour, l'azzurra eguaglia...

Ginnastica, Laura Paris lascia la Nazionale

Ginnastica

Dopo un'importante carriera con le Farfalle, culminata con la medaglia di bronzo vinta alle...

Gran Prix di Torino: il fioretto è su Sky Sport

Scherma

All’Inalpi Arena iniziano le qualificazioni della tappa italiana ed europea del circuito Grand...

World Athletics Indoor Tour, tre meeting su Sky

Atletica

Su Sky e in streaming su NOW tre appuntamenti con l’atletica indoor: Ostrava, Madrid e Karlsruhe....
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS