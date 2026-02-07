Giornata di vittorie per l'Italia della scherma nel Grand Prix di fioretto a Torino: doppietta nella prova femminile con l'oro di Martina Batini e l'argento di Arianna Errigo, mentre Guillame Bianchi conquista l'oro nel maschile. I risultati e il percorso degli azzurri E IN MATTINATA ALTRE AZZURRE HANNO FATTO LA STORIA IN CINA

L'Inalpi Arena si tinge di azzurro. Il Grand Prix di fioretto "Trofeo Inalpi" a Torino è stato un dominio dell'Italia: Martina Batini ha vinto l'oro nella gara femminile, con Arianna Errigo d'argento che ha completato la doppietta, mentre Guillame Bianchi ha conquistato l'oro nella prova maschile. Questi risultati arrivano al termine di una giornata storica per la scherma azzurra, in cui Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Rossella Fiamingo hanno completato un podio tutto italiano nella Coppa del Mondo a Wuxi.

Batini d'oro, argento per Errigo Martina Batini conquista la sua seconda vittoria stagionale in Coppa del Mondo dopo l'oro di Busan. La toscana ha superato ogni turno in modo schiacciante, battendo 15-8 la giapponese Azuma in semifinale. In finale ha trovato un'altra azzurra, Arianna Errigo, arrivata lì dopo una rimonta agli ottavi per 15-12 contro la giapponese Tsuji e una vittoria 15-14 all'ultima stoccata in semifinale contro la nipponica Kikuchi. La Batini si è messa al collo la medaglia d'oro vincendo 15-13, ma il pubblico di casa ha dedicato un'ovazione a entrambe: per la Errigo è il decimo arrivo a medaglia su queste pedane.