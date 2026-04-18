Il 67° Trofeo Luxardo di Padova ha incoronato Kamil Ibragimov , vincitore della prova individuale di Coppa del Mondo di sciabola maschile al termine di una giornata intensa e di alto livello tecnico. In finale, Ibragimov ha battuto il 19enne Pavel Graudyn con il punteggio di 15-13 , chiudendo un percorso solido nella fase decisiva del tabellone. In semifinale, Graudyn aveva dominato il coreano Do Gyeongdong per 15-4 , mentre Ibragimov aveva superato il francese Maxime Pianfetti con il punteggio di 15-12 . Nei quarti di finale, oltre alle affermazioni di Do su Vlad Covaliu e di Graudyn su Santiago Madrigal, era arrivato anche il successo di Pianfetti su Luca Curatoli per 15-10 , assalto che ha chiuso la corsa del miglior azzurro di giornata.

Come sono andati gli italiani

Per l'Italia resta dunque il quinto posto di Curatoli, unico azzurro capace di spingersi fino ai quarti di finale. Il capitano della squadra azzurra aveva aperto bene il suo sabato battendo il francese Fraboulet 15-12, poi il compagno di squadra Giorgio Marciano con lo stesso punteggio e infine lo statunitense William Morrill per 15-8, prima di arrendersi nei primi otto al francese Pianfetti. Si sono invece fermati negli ottavi Michele Gallo e Marco Mastrullo. Gallo è stato battuto dallo spagnolo Santiago Madrigal per 15-9, mentre Mastrullo ha ceduto 15-12 proprio a Ibragimov (che nell’assalto precedente aveva sconfitto anche Matteo Neri). Per gli azzurri, adesso, l’attenzione si sposta sulla prova a squadre, con l’Italia che salirà in pedana con i tre campioni del mondo Curatoli, Gallo, e Torre a cui si unirà Bertini, al posto di Matteo Neri, esonerato precauzionalmente in vista del finale di stagione. Primo assalto alle 11.40 contro la vincente di Venezuela-Canada. Finali live alle 17 su Sky Sport Arena, telecronaca di Pietro Nicolodi e Sara Cometti, e aggiornamenti costanti su Sky Sport 24.