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Trent'anni dopo l'oro, il 'Puccio' prepara il nuovo assalto

Sara Cometti

Sara Cometti

Il 22 luglio 1996 Alessandro Puccini vinceva l’oro olimpico ad Atlanta. Trent’anni dopo è a Hong Kong da maestro, con Martina Batini numero uno al mondo e Anna Cristino tra le migliori sei. Il recente ingresso nella Hall of Fame è l’occasione per conoscerlo grazie a chi è cresciuto guardandolo e chi oggi si affida a lui da fondo pedana. Il ritratto del campione che Antonio Di Ciolo, forse prima di tutti, aveva già imparato ad ascoltare

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