Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il talento

Mark Padjen, il ragazzo che vuole diventare leggenda

Gabriele Lussu

Gabriele Lussu

Dopo aver trascinato la Slovenia alla vittoria dell'Europeo U20, il giovane playmaker è pronto per la nuova esperienza in NCAA. Si ispira a Luka Doncic, ha talento, personalità e margini di crescita: ecco la sua storia 

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ