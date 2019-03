Mirjam Puchner vince la discesa femminile alle finali di Coppa del Mondo di sci alpino di Soldeu. Per l’atleta austriaca si tratta della seconda vittoria in CdM. Puchner ha chiuso la sua prova in 1:32.91, beffando la tedesca Viktoria Rebensburg di 3 centesimi e la svizzera Corinne Suter di 8 centesimi. Grande rammarico per Nadia Fanchini, protagonista di una prima parte di gara straordinaria e a un passo dal primo podio in stagione: l’azzurra sogna a lungo ma è quarta, a 22 centesimi di ritardo. Non impeccabile Sofia Goggia, sesta a 35 centesimi.

Schmidhofer vince la Coppa di specialità

L’Austria sorride anche per quanto riguarda la classifica di specialità, vinta per la prima volta in carriera da Nicole Schmidhofer. La sciatrice classe 1989 ha trionfato quest'anno nella discesa di Garmisch e ha conquistato diversi piazzamenti. Compreso l’11° posto di oggi, con cui l’austriaca ha chiuso a quota 468 punti, a +96 lunghezze sulla connazionale Stephanie Venier. Settima Sofia Goggia, che, nonostante abbia saltato una buona fetta di stagione per via dell'infortunio, conclude a 220 punti. Uno in più di Nicol Delago, ottava.