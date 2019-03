Giornata trionfale per l'Italia del biathlon: dopo il successo di Dorothea Wierer, Dominik Windisch conquista l'oro nella mass start maschile. Dominik ha commesso 3 errori al poligono in una gara pazza con tanto vento, riuscendo a mettere dietro di lui tutti gli avversari. Questa vittoria è maturata perché non si è arreso: ci ha creduto e ce l'ha fatta. Agli ultimi 5 bersagli è entrato con più di un minuto di ritardo sui primi, ma è riuscito a non commettere errori e in un attimo dal 13esimo posto ha ribaltato la classifica, essendo stato l'unico a passare indenne all'ultimo poligono. Argento al francese Guigonnat, bronzo all'austriaco Eberhard. L'ultimo oro maschile italiano al Mondiale risale al 1997 con Wilfried Pallhuber nella sprint maschile.