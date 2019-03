Dorothea Wierer entra nella storia del biathlon italiano, diventando la prima atleta a vincere una medaglia d’oro individuale. L'azzurra si impone nella mass start di Oestersund rendendosi interprete di una gara perfetta. Al poligono ha commesso zero errori fino all’ultimo da in piedi, dove, a causa del forte vento, ha commesso due errori. Ma, nonostante i giri di penalità, è rientrata nel circuito in testa ed è riuscita a mantenere la leadership fino al traguardo. La Wierer oltretutto non era in grande forma e sabato aveva dovuto rinunciare a partecipare alla stafetta femminile. Oggi, però, ha stretto i denti ed è riuscita persino ad accelerare negli ultimi 400 metri pur di prendere quella medaglia che le mancava. Ora sono 6 le medaglie mondiali conquistate dall’azzurra di Anterselva.

CdM, Wierer di nuovo in testa

A Oestersund sono in palio punti preziosi per la Coppa del Mondo e, con la vittoria odierna, Wierer è tornata in testa al ranking: 852 punti, a parimerito con Lisa Vittozzi (solo ottava nella mass start e con quattro errori al poligono). Wierer si riprende il pettorale giallo di leader in virtù delle tre vittorie a due conquistate in stagione.