Il francese Clement Noel vince l'ultimo slalom speciale della stagione di Coppa del Mondo: alle finali di Soldeu, in Andorra, lo sciatore transalpino ha chiuso la sua gara in 1:48.96, precendendo di 18 centesimi l'austriaco Manuel Feller e di 83 centesimi lo svizzero Daniel Yule. Per Noel si tratta della terza vittoria della sua stagione, un risultato che pone fine a una crisi che durava dal Mondiale di Aare: il talento classe 1997 era arrivato in Svezia da grande favorito dopo due successi, ma da lì aveva deluso le attese, non riuscendo a ripetersi sui livelli delle settimane precedenti. Ottima prova di Giuliano Razzoli, che sta tornando a sciare come sa: l'oro olimpico della specialità a Vancouver 2010, 14° dopo la prima manche, è risalito sino alla sesta posizione nella seconda, chiusa con il terzo miglior tempo. Più indietro gli altri azzurri: Manfred Moelgg ha concluso al 12° posto, a un secondo e mezzo di ritardo dal leader, mentre l'oro juniores, Alex Vinatzer, 15°, ha preceduto Stefano Gross.