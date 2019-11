Una grande prova non basta all'azzurro, per appena due centesimi è il tedesco Dressen ad aggiudicarsi la prova di discesa in Canada. Terzo lo svizzero Janka. Domenica il SuperGigante, Paris si presenta da campione del mondo in carica

Dopo il successo di Marta Bassino a Killington si è sfiorato il bis azzurro per soli due centesimi. Nella prima discesa stagionale a Lake Louise (Canada) Dominik Paris, vincitore di quattro delle ultime cinque discese disputate, viene beffato dal tedesco Thomas Dressen. Terzo lo svizzero Carlo Janka. Paris stava già assaporando il gusto del trionfo quando, con il pettorale numero tredici, è sceso Dressen. Il tedesco nel tratto finale è riuscito ad essere il più veloce, anticipando l'azzurro di appena 2 centesimi. Per Paris la conferma, comunque, di una continuità eccezionale. Per Dressen, al suo terzo successo in carriera, gli applausi meritati di bentornato: era la sua prima gara a distanza di 296 giorni dall'infortunio della scorsa stagione a Beaver Creek che gli costò la rottura dei legamenti crociati del ginocchio destro a le lussazione della spalla.



Gli altri azzurri: 16esimo posto per Emanuele Buzzi, al rientro da un infortunio (+1.63). Peter Fill, ancora a corto di preparazione, chiude ad oltre due secondi (+2.04). E’ uscito Matteo Casse. Domenica in programma il SuperGigante, con Dominik Paris che da campione del mondo in carica avrà ancor più sete di rivalsa.