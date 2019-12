Sci, Coppa del Mondo maschile: cancellata la discesa libera in Val Gardena

È stata cancellata per il maltempo la discesa libera di Coppa del Mondo uomini in programma sabato mattina in Val Gardena. Nebbia, neve in quota e pioggia un po' più in basso hanno costretto gli organizzatori ad arrendersi al maltempo. La

Coppa si sposta ora nella vicina Alta Badia: domenica Gigante e lunedì sera Gigante parallelo. Problemi anche per la discesa donne prevista in Val d'Isere. Dopo una forte nevicata e con tempo ancora cattivo, la partenza della gara è stata per ora spostata dalle ore 10.30 alle 12.30