Discesa Bormio, Paris: "Questa pista è casa mia"

Dominik Paris ha conquistato ancora il successo nella discesa libera di Bormio e già pensa alla gara di sabato, come rivelato ai microfoni di Sky Sport: "Il bis sulla pista Stelvio? Se il fisico mi aiuta è possibile. Dipende da quanto mi reggono le gambe". L'azzurro analizza il quarto (terzo consecutivo) successo a Bormio in discesa: "E’ bello qui, mi piace sempre molto. Impossibile spiegare le sensazioni che provo a Bormio, ma sicuramente qui scio sempre bene. Conosco bene la pista, quindi ho fiducia". Per Paris è la prima vittoria in questa stagione di Coppa del Mondo: "A Beaver Creek non ho spinto a sufficienza, ma non sempre si può essere al top. Oggi invece mi sentivo meglio, sono contento per la vittoria". A caldo l'azzurro aveva in precedenza già commentato la sua prova: "Ho rischiato parecchio per non farmi superare dagli avversari, ho perduto un po' di tempo quando ho sbattuto ad un certo punto contro un palo, ma sono riuscito a salvarmi. Quando si ottengono questi risultati, è più bello ancora cercare il limite. Ogni gara è una nuova sfida, io metto tutto in pista per fare il meglio possibile, non si sa mai come va a finire e questo è il bello dello sport. Mi sento un po' il padrone di questa pista, su questo tracciato è come se fossi veramente a casa mia".