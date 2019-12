Dominik Paris dopo la vittoria in discesa a Bormio: "Non penso alla Coppa del Mondo"

Le parole del campione azzurro dopo il fantastico bis in discesa libera a Bormio. "Non è stata una gara perfetta, il vento mi ha un po' penalizzato". Domme è volato in testa alla classifica di Coppa del Mondo. "Ma è ancora presto, ora non penso a queste cose…"

Ha appena trionfato per la seconda volta in 24 ore a Bormio, sulla pista in cui aveva già vinto quattro volte in discesa libera. La Stelvio è la pista di Dominik Paris, ma l’azzurro è un perfezionista e analizza la sua gara come se non fosse nemmeno salito sul podio. "Non è stata una gara perfetta – esordisce il discesista azzurro ai microfoni di Sky Sport -. Sono partito bene, poi ero un po' troppo dritto. Ma nella parte finale sono andato bene, peccato solo il vento". Paris ha dovuto sudare sino all’ultimo, con lo svizzero Urs Kryenbuehl che ha rischiato di togliergli la vittoria. Un successo con cui il fuoriclasse della Val d’Ultimo balza al primo posto della Coppa del Mondo generale. "La stagione non è finita - conclude Paris -. Ora è inutile, non ci penso. Non siamo nemmeno a metà del calendario. Spero di sciare così bene anche nei prossimi mesi".