Slalom Lienz, Mikaela Shiffrin vince davanti a Vlhova e Gisin

Dopo il successo ottenuto sabato nel gigante, Mikaela Shiffrin si aggiudica anche lo

slalom speciale a Lienz (Austria). La statunitense ha preceduto la ceca Petra Vlhova (+0.61) e la svizzera Michelle Gisin (+1.72). Quarto posto per l'austriaca Liensberger, quinta la tedesca Ackermann. La migliore delle italiane è stata Federica Brignone, tredicesima con un ritardo di 3"06. Quattordicesima posizione per Irene Curtoni, con un distacco di 3"31 dalla Shiffrin. Più indietro Lara Della Mea, 24^ a 4"62. Per la Shiffrin è il 15° successo del 2019, compresi gli ori mondiali di slalom e superG. Qualche giorno di riposo ora per Capodanno anche per il circo bianco. La prossima tappa delle ragazze sarà in Croazia, a Zagabria, sabato 4 gennaio per uno slalom speciale.