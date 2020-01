CdM Sci, combinata ad Altenmark: Brignone in testa, seconda Bassino

Ad Altenmark, in Austria, in corso la combinata. Dopo la prova di SuperG due azzurre occupano i primi due posti. In testa alla classifica provvisoria Federica Brignone con il tempo di 1:13.80. Seconda un'altra azzurra, Marta Bassino, che ha chiuso la prova a 22 centesimi di distacco dal primo posto. Buon settimo posto per Elena Curtoni. Fuori la statunitense Shiffrin e la slovacca Vhlova, mentre Sofia Goggia ha preferito fermarsi, dopo diversi errori, per non correre rischi. Ora l'avversaria più temibile nella prova di slalom è la svizzera Wendy Holdener, che ha chiuso il SuperG a 50 centesimi dalla Brignone.