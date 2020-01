L'infortunio di Dominik Paris è una grande "sfiga": era il nostro uomo di punta. L'unico, nello sci maschile, in lotta per la classifica generale e per quella di specialità in Super G e Discesa libera. Un vero peccato alla vigilia del weekend a Kitzbuehel, dove ha vinto 4 volte (3 in Discesa, 1 in un Super G), ma sempre negli anni dispari (2013, 2015,2017 e 2019)